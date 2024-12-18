AKSA SÜPER LİG 13. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 13. Haftası pazartesi akşamı oynanan M. Değirmenlik – Göçmenköy karşılaşmasıyla tamamlanırken, ligin yeni lideri M.Değirmenlik takımı oldu.

Haftanın açılış maçında Cihangir’in Çetinkaya’ya yenilmesi sonrasında averajla lider olan M. Değirmenlik Göçmenköy’ü 3 – 0 mağlup ederek 3 puanlık farkla liderlik koltuğuna oturdu. Mağusa Türk Gücü’nün evinde Mesarya’yı mağlup etmesiyle 2. sıraya yükseldiği haftada Cihangir 3. sıraya geriledi.

Zirve iddiası olan Doğan T. Birliği’nin evinde T. H Dumlupınar takımına mağlup olması sonrasında 4. Sıradan 5. sıraya geriledi. Lefke ise Yeşilova deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle galip ayrılarak. 4. Sıraya yükseldi.

Alt sıralarda ise son 3. Sırada yer alan DND Gençler Birliği, Yenicami ve Karşıyaka haftayı mağlubiyetle kapatarak düşme korkusunu iyice hissetmeye başladılar.

Gönyeli takımı ise bu hafta da kazanarak 13 puana yükselerek rahat bir nefes aldı.

Süper Ligin 13. Haftasında oynanan 8 maçın 6’sını ev sahibi takımlar kazanırken, 2 maçı ise deplasman takımları kazanmayı başardı. Bu hafta beraberlik çıkmadı.

Oynanan maçlarda kale ağları 28 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı. Gollerin 13 tanesini yerli futbolcular atarken 13 golü ise yabancılar attı. Gönyeli’den Soulaymane Doukara ile Lefke’den Christopher Fourmy haftayı hat-trick yaparak kapatan futbolcular oldu.

Haftanın en farklı galibiyetini Gönyeli konuk ettiği Karşıyaka’yı 6 – 1 mağlup ederek alırken, iki maç 1 – 0’lık skorlarla tamamlandı.

Gol krallığı yarışında geçtiğimiz haftayı lider kapatan MTG’den Şenol Şoför bu hafta 1 gol atarak gol sayısını 11 yapmasına karşın haftayı 3 golle kapatan Lefke’den Christopher Fourmy 12 gole ulaşarak krallık koltuğuna oturdu. Bu futbolcuları 10’ar golle Mesarya’dan Miracle, Gönyeli’den Doukara ve Çetinkaya’dan Djabi takip ediyorlar.

13. haftada oynanan maçlarda 36 sarı kart çıkarken 3’te kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Çetinkaya

Çetinkaya takımı haftanın açılış maçında konuk ettiği Cihangir karşısında önemli eksiklerine ve ikinci devrenin başında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1 – 0 galip ayrılmasını bilerek haftanın takımı olmayı hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Hüseyin Deynekli (M.Değrmenlik)

Değrmenlik’in yıldızı Hüseyin Deynekli, takımının liderliğe yükselmesine istikrarlı futbolu ve golleriyle büyük katkı yaparken, liderliğin geldiği Göçmenköy maçındaki başarılı performansını 2 golle süsleyerek haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü:Çağan Çerkez(Lefke)

A.Yeşilova deplasmanında 2 -1 geriye düşen takımına yerinde müdahaleler yaparak maçı çevirmesini bilen Lefke teknik direktörü Çağan Çerkez haftanın teknik adamı olmayı hak etti.

Haftanın Hakem: Osman Özpaşa (Esentepe – Yencami)

Son haftaların formda hakem Osman Özpaşa, haftanın zorlu maçlarından olan, alt sıralardan uzaklaşma hedefindeki 2 takım, Esentepe le Yencami arasındaki maçı ekibiyle uyum içerisinde başarıyla yönetti

Haftanın Kare Ası

Ahmet(Esentepe) Mert Ateş (GG) Mert Güçlücan (Dumlupınar) Fourmy (Lefke)

Haftanın Onbiri

Türkkan (Çetinkaya) Şükrü (Değirmenlik) Armstrong (Lefke) Orhan (Dumlupınar) Hasan Kanlı (Gönyeli) Joseph (Dumlupınar) Doğukan (MTG) Yasin (Çetinkaya) Malle (Gönyeli) Şenol (MTG) Doukara (Gönyeli)

AKSA Süper Lig 13. Hafta sonuçları

Çetinkaya-Cihangir : 1 – 0

Esentepe-Yenicami: 2 – 0

Doğan T.Birliği-TH Dumlupınar: 1 – 3

C.B Gençlik Gücü-DND Gençler Birliği: 1 – 0

Mağusa T.Gücü-Mesarya: 3 – 1

Gönyeli-Karşıyaka: 6 – 1

A.Yeşilova-Lefke: 2– 4

M.Değirmenlik-Göçmenköy: 3 – 0

AKSA Süper Lig 14. Hafta programı:

Yenicami- Doğan T. Birliği

Cihangir – Esentepe

Göçmenköy – C. B. Gençlik Gücü

Lefke – Mağusa T. Gücü

Karşıyaka – M. Değirmenlik

DND Gençler Birliği – A. Yeşilova

Mesarya – Çetinkaya

T. H. Dumlupınar – Gönyeli

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

