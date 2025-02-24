Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla bitiyor.

A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:

25 Şubat Salı: (TSİ)

15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)

26 Şubat Çarşamba:

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)

27 Şubat Perşembe:

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)