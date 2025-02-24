Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can; Skriniar, Yusuf, Çağlar; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri.

Galatasaray, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayan derbide Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenirken, dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam görev yaptı.

Dev maçta gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Galatasaray ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u konuk edecek.

DERBİDE 55 YIL SONRA BİR İLK

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı.

İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı.

BARIŞ ALPER YILMAZ "DALYA" DEDİ

Galatasaray formasıyla ligde 100'den fazla maça çıkan Barış Alper Yılmaz'a plaket verildi.

Sarı-kırmızılı formayı 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında 100. kez terleten milli futbolcuya, kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından derbi öncesi plaket ve 100 numaralı forma takdim edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

5. dakikada Kostic'in sol kanattan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Lemina'nın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

49. dakikada Barış Alper Yılmaz, sol çaprazından içeriye doğru ortaladı. Kimsenin dokunamadığı ve kaleye yönelen topu, kaleci İrfan Can soluna yatarak kurtardı.

54. dakikada Kostic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü, penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.

62. dakikada Dzeko ile Abdülkerim Bardakcı'nın mücadelesinde seken topu önünde bulan Fred'in ceza sahasısağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.

67. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Djiku'nun kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çıkardı. Altıpas çizgisi üzerinde Tadic'in seken topa yaptığı vuruşta, Uruguaylı file bekçisi ikinci kez gole izin vermedi.

88. dakikada Amrabat'ın pas hatasında topu önünde bulan Lemina'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.