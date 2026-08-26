BTM 1. Lig ekiplerinden Gaziveren Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Gaziveren, teknik direktör Niyazi Özekmekçi’nin raporu doğrultusunda, geçtiğimiz sezon Lefke’de oynayan Yakup Esmeraslan’ı ve Binatlı forması giyen Sertaç Özbil’i bonservisiyleriy kadrosuna kattı.
Öte yandan son olarak AKSA 1. Lig ekiplerinden Yalova forması giyen 34 yaşındaki deneyimli golcü İbrahim Çağoğlu’nu bonservisiyle kadrosuna kattı.
Gaziveren, yeni sezonda gol yollarındaki yükü tecrübeli santrfor İbrahim Çağoğlu oldu.