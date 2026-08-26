Birinci Lig ekiplerinden Türk Ocağı, geçtiğimiz sezon Esentepe forması giyen Sulyman Abdulganiyu’yu renklerine bağladı.

Bu sezon transfer dönemini hareketli geçiren sarı siyahlı ekip, Abdulganiyu’nun dokuzuncu ve son transfer olduğunu duyurdu.

Türk Ocağı’nda transfer “TOL SK olarak 9’uncu ve son transferimizi bitirdik sezona hazırız” ifadeleri ile duyuruldu.

Türk Ocağı daha önce yerli statüde oynayan Nijeryalı oyuncu Kingsley, Seyit Geçici, Mustafa Aydemir, İlyas Yılmaz, Efe Kande, Selçuk Soyer, Göksel Soyer ve Bayram Arıkhan’ı kadrosuna katmıştı.