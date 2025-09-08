Kuzey Kıbrıs’ın en gözde konaklama ve eğlence adresi Grand Sapphire Resort & Casino, ünlü sanatçı Zeynep Bastık’ı ağırladı. Türk pop müziğinin sevilen ismi, güçlü sahne performansı ve hit şarkılarıyla misafirlere coşku dolu anlar yaşattı.

Konser boyunca enerjisiyle sahneyi dolduran Bastık, dillerden düşmeyen şarkılarını konuklarla hep bir ağızdan söyledi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, danslar ve alkışlar performans boyunca hiç dinmedi.

Grand Sapphire Resort & Casino, kusursuz atmosferi, lüks tasarımı ve seçkin etkinlikleriyle bir kez daha eğlencenin ve ihtişamın buluşma noktası olduğunu kanıtladı.