Gönyeli-Alayköy Belediyesi, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 6 Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde “Kıbrıs Kültür Günü” etkinliğini gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında gün boyu konserler, halk dansları gösterileri, yöresel ürün stantları, gastronomi etkinlikleri ve tavla turnuvası ile zengin bir program sunuldu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu “Kültürümüzü yaşattık, caddemize renk ve esnafimiza güç kattik. Kıbrıs Kültür Günü’nde gördüğümüz bu coşku, kültürümüzün yaşadığını, esnafımıza can kattığını ve gelecek nesillere aktarılacağını bir kez daha gösterdi” dedi.

