Finlandiya’da bir iş insanı, hız sınırını yalnızca 29 km/s aşmasına rağmen oldukça yüksek bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ülkedeki gelir temelli ceza sistemi nedeniyle kesilen miktar dikkat çekti.

Yerel basında yer alan haberlere göre olay, hız sınırının 30 km/s olduğu bir bölgede meydana geldi. Sürücünün 59 km/s hızla ilerlediği tespit edildi. Bu ihlal, Finlandiya yasalarına göre ciddi bir trafik suçu kapsamında değerlendiriliyor.

CEZA GELİRE GÖRE HESAPLANIYOR

79 yaşındaki iş insanı Anders Wiklöf, ülkenin önde gelen zenginlerinden biri olarak biliniyor. Sahibi olduğu Wiklöf Holding AB’nin yıllık cirosu 350 milyon euronun üzerinde.

Öte yandan Finlandiya’da uygulanan sistemde trafik cezaları sabit değil, sürücünün gelirine göre belirleniyor. Bu nedenle aynı ihlal, farklı kişiler için çok farklı cezalara yol açabiliyor.

Wiklöf’e kesilen 120.000 euro para cezası, güncel kurla yaklaşık 4 milyon 200 bin TL civarına denk geliyor. İş insanı, cezaya itiraz etme hakkı bulunmasına rağmen bu yola başvurmadı. Ayrıca ehliyetini kaybetmemiş olmasını da “şans” olarak değerlendirdi. Finlandiya’da hız sınırının 30 km/s üzerinde aşılması durumunda ehliyete el konulabiliyor.

Wiklöf, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada hatasını kabul ettiğini belirterek, “Bir hata yaptıysam, yaptım. Bunu kabul ediyorum, söylenecek başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.