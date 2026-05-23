İtalya’nın Abruzzo bölgesinde yer alan orta çağ atmosferine sahip Santo Stefano di Sessanio köyü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan nüfusunu canlandırmak amacıyla kapsamlı bir teşvik programı başlattı. Program kapsamında köye yerleşecek genç girişimcilere konut ve nakdi yardım dahil olmak üzere 44 bin euroya (2 milyon 336 bin lira) kadar destek sunuluyor.

Deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte konumlanan ve ülkenin en ikonik dağ köylerinden biri olarak kabul edilen Santo Stefano di Sessanio, demografik bir krizle mücadele ediyor. Mevcut nüfusu sadece 115 olan ve sakinlerinin büyük bir kısmını yaşlıların oluşturduğu köyde yerel yönetim, tarihi dokuyu korumak ve ekonomik canlılığı yeniden sağlamak adına radikal bir adım attı.

Hazırlanan proje, kısa süreli ziyaretçileri değil, yaşamını tamamen bu bölgeye taşımayı taahhüt eden kalıcı sakinleri hedefliyor. Programa başvuru yapabilmek için temel şartlar şu şekilde belirlendi:

18-40 yaş arası bireyler başvurabiliyor.

İtalyan vatandaşlarının yanı sıra AB vatandaşları ve İtalya'da geçerli oturma izni bulunan yabancılar da kapsam dahilinde.

Katılımcıların köyde fiilen yaşaması ve belirlenen alanlarda ekonomik faaliyet göstermesi zorunlu tutuluyor.

Köyü canlandırmayı amaçlayan destek paketi, yeni sakinlerin hem temel ihtiyaçlarını hem de iş kurma maliyetlerini karşılamaya yönelik bölümlerden oluşuyor:

Yeni sakinlere üç yıl boyunca yıllık 8 bin euroya kadar nakdi yardım yapılacak.

Köyde yeni bir işletme açacak olanlara, 20 bin euroya kadar tek seferlik başlangıç hibesi verilecek.

Katılımcılara yaşayabilmeleri için sembolik bir ücret karşılığında kiralık daire imkanı sunulacak.

Köy yönetimi, özellikle bölgenin turizm potansiyelini artıracak ve yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirecek sektörlere öncelik veriyor. Bu kapsamda; turizm ve konaklama hizmetleri, el sanatları, kültürel etkinlik organizasyonları ve günlük yaşamı kolaylaştıracak perakende hizmetleri en çok ihtiyaç duyulan iş kolları arasında yer alıyor.