Açık artırma ve müzayedelerde tablo, plak ve araç gibi hem antika değeri hem de piyasa değeri olan ürünlerin satılması şaşırılan bir durum değil. Yüksek fiyatlara alıcı bulan ürünler açık artırma usulü ile yıllardır satılıyor. Ancak bu kez açık artırmaya çıkan ürün bir sanat eseri ya da sanayi ürünü olmadı. Açık artırma ile satılan kavunun fiyatı dudak uçuklattı.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yetiştirilen bir çift kavun, bir müzayedede 5,8 milyon yene (1,7 milyon TL) alıcı buldu. Özel üretim ürünü olan kavunlar için zenginler sıraya girdi. Normal şartlarda da yüksek fiyatlara satılan bir lüks ürünü olan bu kavunlar için rekor fiyat ödenmiş oldu.

Hokkaido kavununun açık arttırma satışında yeni bir rekor kırıldı. Bu yılın ilk müzayedesinde bir çift kavun 5,8 milyon yene alıcısını bularak, 2019'daki 5 milyon yenlik rekor fiyatı geride bıraktı. Hokkaido'daki Yubari şehrinin simgesi olan pahalı kavunların bu yılki ihalesini, bir meyve ve sebze toptancısı olan Futami Seika şirketi kazandı.

Kavunlar daha sonra Keio Store şirketine satılırken, şirket bu kavunları pazar gününe kadar Tokyo'daki süpermarketlerinden birinde sergileyecek. Yubari Tarım Kooperatifi'ne göre, yerel çiftçiler bu yıl yaklaşık 2,12 milyar yen değerinde 3 bin 86 ton kavun sevk etmeyi planlıyor.

Japonya'daki ilk müzayedelerde birinci sınıf meyveler genellikle çok yüksek fiyatlara satılıyor ve alıcılar genellikle kazandıkları ihaleleri tanıtım amaçlı kullanıyor.

MASAJ YAPARAK YETİŞTİRİYORLARDI

Yubari kavunları Japonya'ya özgü bir tarım ürünü olmakla birlikte yıllardır özel yetiştirme tarzından dolayı lüks sofraları süsleyen bir meyve. Masaj yapılarak kabuk sertliği dengelenen bu kavunlar normal şartlarda 268 bin Türk Lirası gibi yüksek fiyatlara alıcı buluyordu. Ancak bu kez Yubari kavunu 5,8 milyon yen yani 1.7 milyon Türk Lirası fiyatından satılması ile dudak uçuklatan ücretlere ulaşmış oldu.