İspanya'da yaşanan olayda, bir erkek Madrid'de bir otobüs durağında bir kadının yanına yaklaşarak elini öptü. Kendisini takip etmesini ve kadına para vereceğini ima eden hareketler yapan adamı mahkeme cinsel saldırıdan suçlu buldu.

Mahkeme adama 1.620 euro para cezası verdi. Adam, kadınla etkileşiminde şiddet veya tehdit olmadığını savunarak davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Şüpheli, kadının "rahatsız olmuş, gücenmiş ya da konfor alanına müdahalenin kurbanı olmuş sayılabileceğini ancak davranışının cinsel anlamda hiçbir zaman açık bir risk olmadığını" savundu.

Ayrıca olayın halka açık bir yerde, bir polis karakolunun yakınında ve gündüz vakti meydana geldiğini vurguladı. Ancak Yüksek Mahkeme, olayın basit bir tacizin ötesine geçtiğine ve "elini öptüğü için açık bir cinsel unsur" barındırdığına hükmederek verilen cezayı onadı.