Mağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda bulunan park alanında önceki akşam yaşanan olay, kentte büyük infiale yol açtı. Aralarında alacak-verecek meselesi bulunan taraflar arasında başlayan tartışma, kanlı bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Baba-oğul, 39 yaşındaki İbrahim Aşık’a dehşeti yaşattı.

Olay, Mağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki dönel kavşak yakınlarında bulunan park alanında meydana geldi. Ülkede turist statüsünde bulunan 66 yaşındaki Mustafa Kılıçkını ve Mağusa bölgesinde market işletmeciliği yaptığı öğrenilen oğlu 34 yaşındaki Furkan Kılıçkını, iddiaya göre alacakları olduğu gerekçesiyle İbrahim Aşık ile buluştu.

Ancak buluşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Kılıçkını, tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Aşık’ın boynunu keserek ağır yaraladı. Ardından oğlu Furkan Kılıçkını, Aşık’a silah doğrultarak 80 bin Sterlin parasını gasp etti.

AĞIR YARALADI, ARACINI GASP ETTİLER

Yaralı Aşık, araçtan atılarak yol kenarına bırakıldı. Aşık kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Zanlı baba-oğul, Aşık’ın aracını gasp ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Aracı daha sonra Meriç köyü yakınlarında bir park alanına bırakan zanlılar, izlerini kaybettirmeye çalıştı.

POLİSTEN FLAŞ OPERASYON

Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir operasyon başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, zanlı Mustafa ve Furkan Kılıçkını’yı Havalimanı kavşağında yakalayarak gözaltına aldı.

“SİLAH DOĞRULTUP PARASINI ÇALDILAR”

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Polis Çavuşu, olayla ilgili dün mahkemede verdiği ifadede, zanlıların Aşık’la araç içinde tartıştıklarını ve ardından Mustafa Kılıçkını’nın Aşık’ı boynundan bıçakladığını belirtti.

Polis, Furkan Kılıçkını’nın ise Aşık’a silah doğrultarak 80 bin Sterlin nakit parasını gasp ettiğini ifade etti.

Zanlıların ülkeden kaçma ihtimaline dikkat çeken polis, olayla ilgili birçok kamera görüntüsünün inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü vurgulayan polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Dilem Akçaba, olayın vahametine ve soruşturmanın ciddiyetine değinerek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mağusa’da yaşanan bu kanlı olay, bölgede büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, borç anlaşmazlıklarının böylesine vahşi bir saldırıya dönüşmesinden duydukları endişeyi dile getirirken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.