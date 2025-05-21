China Bazaar Gençlik Gücü'nde Zeeb Choudry kulüp başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden başkanlığa aday olduğunu açıklayan Zeeb'in açıklaması şöyle:

“Gençlik Gücü Taraftarlarına ve Kıymetli Spor Camia Üyelerine,

Bugün, büyük bir onur ve sorumluluk duygusuyla Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum.

Çocukluğumdan bu yana içinde bulunduğum en küçük kategorilerden farklı branşlara kadar formasını giydiğim, kaptanlığını yaptığım, sayısız kupa kazandığım ve kalbimde özel bir yere sahip olan kulübümüz; sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aidiyetin, bir mücadelenin ve bir ruhun adıdır. Gençlik Gücü’nün değerlerini yaşatmak, daha da ileriye taşımak ve geleceğe sağlam adımlarla yürümek için bu sorumluluğu üstlenmeye yönetim olarak hazırız.

Ana hedefimiz, kulübümüzde eksik olan şampiyonluk kupasını kazanmak; kulübümüzü mali, sportif ve sosyal anlamda sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak ve taraftarlarımızla daha güçlü bir bağ kurmak olacaktır. Şeffaflık, katılımcılık ve adalet temel ilkelerimiz olacak.

Ayrıca, China Bazaar sponsorluk ve katkılarımızın da her sezon olduğu gibi, sadece kulübümüze değil, ülke sporumuza da yeni sezonda artarak devam edeceğini büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim.

Gençlik Gücü’nü hak ettiği yere getirmek için desteğinize, katkınıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak. Hep birlikte başarabiliriz.

Saygı ve sevgilerimle,

OYNA GG

Zeeb Choudhry”