Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER), toplumun farklı kesimlerinden gelen bağışlarla ihtiyaç sahibi bireylere umut olmaya devam ediyor.

ZAYDER, ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmak üzere yaptığı medikal ürün bağışlarından dolayı iş insanı Hüseyin Ucuz Beyefendiye teşekkür plaketi takdim etti.

Dernek merkezinde gerçekleşen törende ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert, Hüseyin Ucuz’un uzun süredir derneğe sağladığı desteklerle birçok hastanın yaşam kalitesinin artmasına vesile olduğunu ifade ederek kendisine teşekkür etti. Özcömert, “Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen Hüseyin Bey, zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olarak büyük bir iyilik hareketine öncülük etmiştir” dedi.

Plaketi teslim alan Hüseyin Ucuz ise desteklerinin devam edeceğini belirterek ZAYDER’in çalışmalarını yakından takip ettiğini ve bu anlamlı göreve katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.