Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci ayağı, 1 Haziran Pazar günü NEU Event Park’ta gerçekleşti ve motor sporları tutkunlarına adrenalin dolu anlar yaşattı. Rekor düzeyde katılımın gerçekleştiği organizasyonda, 15 farklı ekipten 50’nin üzerinde sürücü yeteneklerini sergiledi.

Son yılların en geniş katılımlı drift etkinliklerinden biri olan şampiyona, sadece Kuzey Kıbrıs’tan değil, Türkiye ve yurt dışından gelen seçkin drift pilotlarına da ev sahipliği yaptı. Katılımcılar arasında KKTC’nin en iyi driftçileri, Türkiye şampiyonları ve uluslararası arenada tanınan sürücüler yer aldı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta, izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

PRO KATEGORİDE HEYECAN DORUKTAYDI

İkili eleme turlarının ardından finale kalan Berfu Tutumlu ile Fahim Reza, pistte unutulmaz bir düelloya imza attı. Tribünleri dolduran drift tutkunlarının heyecanla takip ettiği karşılaşmanın galibi Berfu Tutumlu oldu. Başarılı sürücü, sergilediği akıcı drift hatları ve yüksek puanlı geçişleriyle birincilik kupasını kaldırırken, Fahim Reza güçlü performansıyla ikinciliği elde etti. Üçüncülük kupası ise başarılı performansıyla Enver Haskasap’ın oldu.

Pro Kategori Sonuçları:

1.Berfu Tutumlu

2.Fahim Reza

3.Enver Haskasap

SEMİ-PRO KATEGORİSİNDE NEFES KESEN FİNAL

Semi-Pro klasmanında da kıyasıya rekabet yaşandı. Finalde Demirhan Öke, istikrarlı çizgisiyle rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. Melika Movahed etkileyici sürüşüyle ikincilik kürsüsüne tırmanırken, Süleyman Zorlu üçüncü sırayı alarak hafta sonunun öne çıkan isimlerinden oldu.

Semi-Pro Kategori Sonuçları:

1.Demirhan Öke

2.Melika Movahed

3.Süleyman Zorlu