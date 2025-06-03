Acapulco Resort Convention SPA & Sports Otel, bu yaz sporsever aileleri heyecanlandıracak bir ilke imza atıyor. 1 Haziran – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında, dünyaca ünlü Paris Saint-Germain Academy Turkey iş birliğiyle Kıbrıs’ta ilk kez profesyonel futbol kampı düzenleniyor.

4–16 yaş arası futbol tutkunu çocuklar ve gençler, UEFA lisanslı PSG antrenörleri eşliğinde futbolun yalnızca teknik yönlerinde değil; zihin, beden ve iletişim becerilerinde de gelişim fırsatı bulacaklar.

Acapulco Sports Park’ın FIFA standartlarındaki tesisinde gerçekleşecek bu özel kampta, katılımcılar Paris Saint-Germain metodolojisi ve antrenman programlarını sahada yaşama avantajı yakalayacak.

“Aileler için rüya gibi bir tatil, çocuklar için dünya standartlarında bir eğitim” mottosuyla yola çıkan program, sadece otel misafirlerine özel olarak sunuluyor. Kamp boyunca çocuklar, otel konforunda eğitimle dolu eğlenceli bir yaz geçirirken; aileler de Acapulco Resort’un eşsiz plajı, aquaparkı, spa ve restoranlarıyla kendi tatillerinin keyfini sürecek.

Bu benzersiz deneyimde yer almak için Acapulco Resort ile iletişime geçmeniz yeterli.

Telefon: ‪+90 392 650 45 00

Email: [email protected]