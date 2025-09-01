Adanın en prestijli oteli Merit Royal Diamond’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konserinde Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali sahne aldı. Zafer Bayramı’nın coşkusuna yakışır bir atmosferde gerçekleşen konsere, iki bin kişi katıldı. Beyaz payetli uzun bir elbise ile sahneye çıkan Ziynet Sali, zarafeti ve şıklığı ile göz doldurdu. Konserine en sevilen şarkılarından “Kuzum” ile başlayan ünlü sanatçı, geceye özel olarak hazırlanan repertuarından parçaları arka arkaya sıraladı. Atatürk’ü anarken seslendirdiği “Fikrimin İnce Gülü” büyük beğeni toplarken, Volkan Konak’ın anısına onun konserinden görüntüler eşliğinde İzmir Marşı’nı söylediği anlar tüm salonda büyük bir coşku yaşattı.

“Bugün burada Volkan Konak’ın ruhunu buram buram hissediyorum”

Konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ziynet Sali, “Bugün Zafer Bayramı, Atatürk’ün çocukları olarak çok şanslı ve çok mutluyum, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum” dedi. Bugün bir taraftan da buruk hissettiğini belirten Ziynet Sali, “Bugün bu sahnede aslında Atatürk aşığı olan Volkan Konak olacaktı, allah rahmet eylesin, bugün onun ruhunu burada buram buram hissediyorum. Bu akşam Volkan Konak da sahnede bizimle birlikte olacak” dedi. Bu konserin bu nedenle kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Ziynet Sali, davetlerinden dolayı Merit ailesine teşekkür etti.

“Hep kendimi geliştirmenin ve daha iyisini yapmanın peşindeyim”

25. sanat yılını kutlamanın mutluluğunu da yaşayan Ziynet Sali, “hep kendimi geliştirmenin ve daha iyisini yapmanın peşindeyim, hatta mesleğim ve kariyerimle ilgili daha yolun başındayım diyecek kadar da heyecanlıyım” dedi. Hareketli ve pozitif enerji veren yeni bir şarkı hazırladığının da müjdesini veren Ziynet Sali, uzun zamandır böyle bir şarkı yoktu, onun da heyecanını yaşıyorum” dedi. Ziynet Sali’nin 25. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı hatırası olarak konserde hediye edilen beyaz mendiller, ünlü sanatçının ince düşüncesini sergiledi ve konuklar tarafından çok beğenildi.