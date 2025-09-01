Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir otelde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Görüşmeye, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.