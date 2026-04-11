Güzellik dünyasında her gün yeni bir trend ortaya çıkıyor. Kimi cilt bakım

rutinleriyle genç kalmayı hedefliyor, kimi estetik işlemlere yöneliyor. Ancak İngiltere’de yaşayan Tess Christian bambaşka bir yöntemle dikkat çekti.

Christian, yaklaşık 40 yıldır gülmemeyi tercih ettiğini ve bunun kırışıklıkları önlediğini savunuyor. Bu sıra dışı alışkanlık, sosyal medyada ve yaşam kategorilerinde yeniden gündem oldu.

Christian’ın yöntemi yüz kaslarını mümkün olduğunca az hareket ettirmek. Ona göre mimiklerin sınırlandırılması, ciltte çizgi oluşumunu yavaşlatıyor. Röportajlarında bu durumu bilinçli bir tercih olarak yaptığını söylüyor. Christian, kızının doğumunda bile yüz ifadesini değiştirmediğini söylüyor. Bu kararlılığını anlatırken genç görünmenin kendisi için önemli olduğunu dile getiriyor. Ayrıca yönteminin botokstan daha doğal olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

Güzellik uzmanları ise konuya daha temkinli yaklaşıyor. Dermatologlara göre mimiklerin kırışıklık oluşumunda etkisi olsa da tek belirleyici faktör bu değil. Güneş ışınları, genetik yapı, yaşam tarzı ve cilt bakımı gibi birçok unsur yaşlanma sürecini etkiliyor. Bu nedenle sadece yüzü hareketsiz tutmanın mucizevi bir çözüm olmadığını vurguluyorlar.

Psikologlar ise meselenin başka bir boyutuna dikkat çekiyor. Gülmenin yalnızca estetik değil, aynı zamanda zihinsel sağlık için de kritik bir rol oynadığını belirtiyorlar. Araştırmalar, gülmenin stres hormonlarını azalttığını ve mutluluk hissini artırdığını ortaya koyuyor. Uzmanlar bu nedenle duyguların bastırılmasının uzun vadede olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade ediyor.