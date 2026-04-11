Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan Ukrayna vatandaşı Victoria Yakimova’nın fahri konsolos olarak atanması, sosyal medyada geçmişte verdiği çıplak pozların yayılmasıyla sarsıldı.

Ancak Ukrayna halkı ve basınındaki asıl öfke, Yakimova’nın 2022 yılında (Rusya-Ukrayna savaşı sırasında) Rus geleneksel başlığı olan "kokoşnik" ile çektirdiği fotoğraflardan kaynaklandı. Savaş halindeki bir ülkenin temsilcisinin Rus kültür simgeleriyle poz vermesi "diplomatik bir skandal" olarak nitelendirildi. 21 Mart 2026'da La Romana şehrinde açılan ofisin ömrü sadece iki hafta sürdü.

'GEÇMİŞİMİ ASLA SAKLAMADIM'

Eleştirilere Facebook üzerinden yanıt veren Yakimova, geçmişini gizlemediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fahri konsolosluk adaylığımı sunarken modellik geçmişimi asla saklamadım. Modern ve kendine yeten bir kadın, seçtiği meslekte kendini gerçekleştirme ve zamanla kariyer yönünü değiştirip büyüme hakkına sahiptir."

Yakimova ayrıca, işgalin başlamasından sonra birçok Ukraynalının kariyer değiştirerek devlete hizmet ettiğini hatırlattı. Ancak bu açıklama, bakanlığın kararını değiştirmeye yetmedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada, aday belirlenirken yükseköğrenim, dil bilgisi ve bölgedeki ikamet gibi teknik kriterlerin sağlandığını ancak "medyadaki olumsuz yansımalar ve halkın sert tepkisi" nedeniyle ek bir inceleme yapıldığını belirtti.

Victoria Yakimova’nın fahri konsolosluk belgesi (patenti) resmi olarak iptal edildi. Yakimova’nın adaylığını öneren Ukrayna’nın Küba Büyükelçisi (Dominik’ten de sorumlu), danışmalarda bulunulmak üzere derhal Kiev’e geri çağrıldı.