Basketbol severlerin her yıl büyük bir heyecanla beklediği Geleneksel İskele Kupası için geri sayım başladı. Turnuvanın fikstür çekimi, 1 Aralık Pazartesi günü Basketbol Federasyonu’nda kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl 11-13 Aralık tarihlerinde İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda İskele Belediyesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenecek organizasyon, sezonun açılışında basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvalardan biri olmayı sürdürüyor.

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleşecek turnuvada, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Larnaka Gençler Birliği, Çetinkaya TSK, Soyer Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi ve China Bazaar Ada Spor Kulübü parkede ter dökecek.

Turnuvanın ilk gününde finalde karşılaşacak takımların belli olacağı maçlar oynanacak. İkinci gün ise 3.’lük ve şampiyonluk maçlarıyla kupanın sahibi belirlenmiş olacak. Tüm karşılaşmalar, basketbol atmosferiyle öne çıkan İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonunda oynanacak.

Geçmiş turnuvalar ise büyük heyecana sahne olmuştu.

• 2023 organizasyonunda (finali 3-5 Ocak 2024’te oynandı) DAÜ ile Larnaka Gençler Birliği karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi 78-55’lik skorla Caesar LGB kazanmıştı.

• 2024 yılında ise finalde Çetinkaya ile Larnaka Gençler Birliği karşılaştı; İskele temsilcisi rakibini 70-58 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.