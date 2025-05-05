Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Üniversiteler Yüzme Şampiyonası, 2 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi.

Lefkoşa Atatürk Yüzme Havuzu’nda yer alan yarışlarda üniversiteler başarılı olabilmek için kıyasıya yarıştı. Yapılan yarışlar sonucunda kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi birinci oldu. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyalarını Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu takdim etti. Dereceler şu şekilde oluştu:

KADINLAR

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi

ERKEKLER

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi