Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Üniversiteler Yüzme Şampiyonası, 2 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi.
Lefkoşa Atatürk Yüzme Havuzu’nda yer alan yarışlarda üniversiteler başarılı olabilmek için kıyasıya yarıştı. Yapılan yarışlar sonucunda kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi birinci oldu. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyalarını Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu takdim etti. Dereceler şu şekilde oluştu:
KADINLAR
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
ERKEKLER
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi