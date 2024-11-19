Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten 16 Kasım’da saat 17:40’ta kozmetik bölümünde toplam değerleri bin 755 TL olan 3 adet saç yağı ve bir adet saç maskesini çalan Elif Şen dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, sirkat edilen ürünlerin zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 15 Bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 300 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.