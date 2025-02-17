Yunan basınında çıkan haberlere göre, Ada'nın güney kesiminde yaşanan sel felaketinde birçok ev ve iş yeri hasar gördü.

Özellikle Peratata bölgesinde su seviyesi yer yer 2 metreye ulaşırken, halk botlarla tahliye edildi.

Kefalonya Belediye Başkanı Theofilos Mihalatos, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede "acil durum" ilan edilmesi için gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Mihalatos, "Üç gündür durmaksızın mücadele ediyoruz. Yağış miktarı çok büyük. Yolları açık tutmaya çalışıyoruz, ordu da bize destek veriyor. En büyük sorun, tamamen sular altında kalan bir köyde yaşanıyor. Bu yüzden bazı sakinler için otellerde konaklama imkanı sağladık." dedi.