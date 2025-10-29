Yunan Başbakanı Ioannis Metaxas'ın 1940'ta İtalyan diktatör Benito Mussolini'ye "Hayır" cevabı vermesi nedeniyle Yunanistan’ın resmi bayramı olarak kutlanan 28 Ekim “Ohi Günü”, Güney Kıbrıs genelinde de kutlandı.

“Ohi Günü” kutlamaları için Lefkoşa’nın Rum kesimi başta olmak üzere Güney Kıbrıs’ın bütün kentlerinde öğrenci resmigeçidi düzenlendi. Lefkoşa’nın Rum kesiminde resmigeçit Yunan Büyükelçiliği önünde gerçekleştirildi. Törene Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Yunan Büyükelçi Konstantinos Kolias ve diğer askeri ve siyasi kişiler katıldı.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’taki Yunan Büyükelçi Konstantinos Kollias, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Yunan Büyükelçiliği önünde düzenlenen törende “özgürlük” mesajı veren bir konuşma yaptı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bugün ortak ve büyük uluslararası zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bunların en büyüğü ve süregeleninin ise “Türk işgali olduğunu” öne süren Kollias, “Yunanistan, işgale son verme mücadelesinde sadık müttefik ve destekçidir” ifadesini kullandı.

“Yunanistan, bu milli hedefte ve ortak çabamızda Kıbrıs’a tam destek veriyor. Yunanistan sadık müttefiktir. Bölünmez milli birliğimiz ve ruh birliğimiz kuşkusuz en önemli silahımızdır” diyen Kollias, Yunanistan’ın BM Genel Sekreteri ve Rum Yönetimi'nin Kıbrıs müzakerelerinin koptuğu yerden yeniden başlatma çabasına destek verdiğini sözlerine ekledi.

Gün dolayısıyla Rum siyasi partiler de mesaj yayınladı. DİSİ, “Kıbrıs, ulusun geriye kalanıyla birlikte kutlayarak müttefik kuvvetlere katılarak, Pindos dağında savaşan binlerce Kıbrıslıyı onurlandırıyor.” ifadesine yer verdiği mesajında, “Türk işgalini yaşamaya devam eden vatanımızda birlik, direniş ve 40’ların idealine inanç mesajı canlı ve günceldir. 1940’lar bir halkın sayıyla değil özgürlük, demokrasi ve milli onurla ölçülen gücünü hatırlatıyor” denildi.

AKEL yıldönümü sebebiyle yayımladığı açıklamada “Yunanistan’ın ve bütün dünyanın özgürlüğü için insanlığın barbarlığa karşı zaferi için mücadele edenlerin anısını onurlandırıyoruz” ifadesini kullandı.

DİKO’nun mesajında “Kıbrıs halkı için 40’ların verdiği dersin özel bir ağırlığı var. Yarı işgal altındaki Kıbrıs’ımızda 28 Ekim’in mesajı, özgürlüğün bağlılık, doğru strateji ve sebat gerektirdiği anlamını taşıyor” denildi.