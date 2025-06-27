Ülke ekonomisinin ana itici güçlerinden biri olan yükseköğretim sektörünün; “düşük eğitim kalitesi”, “yüksek fiyatlar” ve yaşanan “diploma skandalları” nedeniyle “itibar kaybı riskleriyle karşı karşıya” olduğuna dikkat çekildi.

Dünya Bankası’nın “Kıbrıs Türk ekonomisi” için hazırladığı 2025 Makroekonomik İzleme Raporu’unda, yükseköğretim sektörünün 2023-2024’te dikkat çekici bir düşüş gösterdiğine işaret edildi. 2024-2025 verilerinin kullanılmadığı raporda hem Kıbrıslı Türklerin hem de yabancı öğrencilerin kayıtlarında düşüş olduğu üzerinde duruldu.

“Darboğazların Ötesine Geçmek: Ekonomik Entegrasyonun Önünü Açmak” başlıklı raporda, yükseköğretim sektörü hakkında bilgi verilirken, “Kıbrıs Türk ekonomisinde yükseköğretim sektörü, son on yılda özellikle artan yabancı öğrenci kayıtları sayesinde önemli ölçüde büyüme göstermiştir. 2011 yılından bu yana yabancı öğrenci kayıtları, 2020 yılındaki yüzde 3’lük düşüş dışında genel olarak artış eğiliminde olmuştur. 2011–2022 döneminde yıllık ortalama kayıt artış oranı yüzde 7,9 olarak gerçekleşmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ancak raporda, 2023-2024 akademik yılına değinilirken, özellikle Türkiye’den gelen öğrenci sayısındaki azalma nedeniyle, “yabancı öğrenci kayıtlarında” yüzde 2,3 oranında düşüş yaşandığı vurgulandı.

Kıbrıslı Türk öğrencilerin sayısının yıllar içinde yalnızca sınırlı bir artış gösterdiği üzerinde durulan raporda, Kıbrıslı Türk öğrencilerin 2010-2011 akademik yılında yüzde 30,7 olan toplam kayıtlar içindeki payının, 2023-2024 akademik yılında yüzde 13,5’e düştüğüne dikkat çekildi.

“EĞİTİM KALİTESİ DÜŞÜK” ALGISI

Rapora göre, kayıtlarda saptanan azalışta etkili olan faktörler arasında; eğitim kalitesinin düşük olduğuna yönelik algılar, sınırlı konaklama kapasitesi ve mezunlar için kısıtlı istihdam olanakları yer alıyor.

Buna ek olarak, eğitim hizmetleri maliyetlerinin yalnızca bir yıl içinde yaklaşık yüzde 113 oranında artması, sektörü yabancı öğrenciler açısından “daha az cazip” hale getirdi. Son dönemde yükseköğretim sektöründe yaşanan gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan itibar riskleri de sektörün geleceği açısından ilave bir zorluk teşkil etmektedir