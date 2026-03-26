Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Başkanı Serdar Denktaş, ekonomik koşulları değerlendirerek, “Bu gidiş hayra alamet değil.” dedi.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre Denktaş, Serhat İncirli’nin canlı yayın konuğu oldu.

Hükümete eleştirilerde bulunan Denktaş, ekonomiyi de değerlendirdi. Ülkeye dıştan para akışı sağlamanın şart olduğunu söyleyen Denktaş, hükümetin bu konuda tam tersi adımlar attığını savundu. Bugünkü tabloda vergilerin, fonların ve harçların aşağıya çekilmesi gerekirken, daha da artırılmasının son derece yanlış ve hayat pahalılığını yükseltecek bir uygulama olduğunu belirten Denktaş, gidişatın hayra alamet olmadığını söyledi. Denktaş, “Bu ülkedeki kaynakların kendi ayaklarımız üstünde durmaya yeteceğini geçmişte ispat ettik. Bütün mesele doğru politikalarla para akışının hızını artırmaktır. Vergi artırarak, beyan veren iş insanına resen vergi yollayarak gelirleri artıramazlar. Mutlaka ülkeye sıcak para akışının sağlanması gerekiyor.” diye konuştu.

-“Dubai ve Doha’dan kaçan fırsatları değerlendirmeliyiz”

Orta Doğu’nun içinde bulunduğu durumun çok fazla olumsuz dönüşünün olacağını belirten Denktaş, bununla beraber olumlu yanlarının da değerlendirilmesinin gerektiğini ifade etti. Dubai ve Doha gibi finans merkezlerinin güven kaybettiğini ve orada bulunan bilgi birikiminin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Denktaş, “Böyle bir vizyon ve akıl bizim hükümetimizde yok, büyük bir fırsatı kaçırıyorlar.” dedi. Mali düzenlemelerle ilgili hükümetin hata üstüne hata yaptığını savunan Denktaş, bir liralık malın market rafında beş liraya satılmasının en temel sebebinin yanlış uygulamalar olduğunu savundu. “Henüz satılmayan malın KDV’sini peşin alıyorlar, bunu verebilmek için tüccar zaten kredi ile mal alıyor ve bu kredi faizini malın fiyatına ekliyor. Dolayısıyla daha en baştan bir liralık mal üç liraya geliyor. Toptancı üç liraya markete satınca, market rafına da beş liraya koyuluyor. İşte hayat pahalılığının en temel sebebi bunun gibi gereksiz mali yük yaratan uygulamalardır. Hayatı ucuzlatmak bu gereksiz mali uygulamaların düzenlenmesiyle başlar.” diye konuşan Denktaş, ardından da ciddi bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

-“Biz somut adım getiriyoruz”

TAM Parti’nin tüm bu sorunlara yaklaşımının somut adım geliştirmek olduğunu söyleyen Denktaş, “TAM Parti, tüm bu konular hakkında somut adımları geliştirecek vizyona, tecrübeye ve kadroya sahip. Bütün amacımız insanımızın önüne ‘bu sorun bu yöntemle çözülür’ diyerek çıkmaktır. Özellikle eğitim ve tarımdaki problemler üzerine çok ciddi çalışmalarımız var. Arkadaşlarımız uzmanlıklarına göre ekipler halinde bu çözümler için çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.