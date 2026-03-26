Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nın (HAKSEN), ikinci Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Yeni yönetim kurulunun oluşturulmasının ardından gerçekleştirilecek ilk toplantıda, başkan seçilerek görev dağılımı yapılacak.

HAKSEN’den yapılan açıklamada, genel kurul, sunum ve saygı duruşunun ardından Başkan Salih Erşangil’in üyelere hitabıyla devam etti.

Erşangil, sendikanın bu yıl onuncu yılını kutladığını belirterek, geçen on yılda sendikanın hem emek hem de toplumsal konularda görüşlerini dile getirdiğini, eylem ve grevlerle mücadelenin içinde aktif biçimde yer aldığını ifade etti.

Konuşmasında hayat pahalılığı düzenlemesi, özelleştirmeler, disiplin tüzüğü ve özel sektörde sendikalaşma konularına da değinen Erşangil, eleştirilerde bulundu.

Kamu kurumlarının zayıflatıldığını öne süren Erşangil, eksik kadroların doldurulmadığını, kirada iş yapmaya çalışan daireler olduğunu, depreme dayanıksız daire ve kurumların bir an evvel yıkılması veya güçlendirilmesi gerektiğini, araç gereç ve altyapılarının yenilenmesinin elzem olduğunu söyledi.

Erşangil'in konuşmasının ardından divan oluşturuldu, faaliyet ile mali raporların okunması ve onaylanması sonrası, sendika tüzüğünde yapılan değişiklikler oybirliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda, federasyon ve konfederasyonlara üye olma veya üyelikten ayrılma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine ilişkin karar önerisi görüşülerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu yetkinin oybirliğiyle yönetim kuruluna verilmesine karar verildi. Ardından, yeni yönetim kurulu ile birlikte denetleme ve disiplin kurulları için oylama yapılarak, görev alacak kişiler belirlendi.