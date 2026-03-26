Kıbrıs’ın önde gelen turizm tesislerinden Acapulco Resort Convention Spa Hotel, yaz sezonunda çocuklara yönelik dikkat çekici bir programı hayata geçirdi. Otel bünyesinde faaliyet gösteren Acapulco Sports Academy, konaklayan misafirlerin çocuklarına özel olarak hazırlanan futbol eğitimi programıyla tatili eğlence ve gelişimle birleştiriyor.

Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen program kapsamında çocuklar, tatilleri boyunca hem spor yapma imkanı buluyor hem de temel futbol becerilerini öğreniyor. Eğitimler, çocukların yaş gruplarına uygun şekilde planlanırken, eğlence odaklı içeriklerle destekleniyor.

Yetkililer, programın yalnızca sportif gelişimi değil, aynı zamanda çocukların disiplin, takım çalışması ve sosyal beceriler kazanmasını da hedeflediğini belirtiyor. Böylece aileler tatillerini keyifle geçirirken, çocuklar da verimli bir yaz deneyimi yaşıyor.

Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören programın, otelde konaklayan misafirlere özel olarak sunulduğu ve kontenjanla sınırlı olduğu ifade edildi. Programa katılım ve detaylı bilgi için 0 533 850 45 00 numaralı telefon veya WhatsApp üzerinden rezervasyon imkanı da sağlanıyor.

Turizm ve sporun bir araya geldiği bu uygulama, aile dostu tatil anlayışına yeni bir boyut kazandırırken, çocukların tatil sürecini daha aktif ve öğretici hale getiriyor.