Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), bir gazetecinin Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde zanlı yakını tarafından tehdit edildiğini belirterek, bunu kınadı.

KTGB tarafından yapılan açıklamada, zanlı yakını tarafından “Seni bulacağım. Sana göstereceğim” denilerek tehdit edilen My Kıbrıs kameramanı Arın Kaan Gümüş’ün Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek söz konusu kişiden şikâyetçi olduğu kaydedildi.

Gazetecilerin mahkemelerde görevini yapabilmesi için emniyet güçlerinin gerekli tedbirleri almasının talep edildiği açıklamada, amacı kamuyu bilgilendirme olan gazetecilerin haber alma özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiği ifade edildi.

KTGB'nin açıklamasında, "Basına yapılan her saldırı ve engel toplumun her bir bireyine yapılan saldırıdır. Meslektaşlarımız asla yalnız değildir. Sessizliğimiz yaşananları sineye çektiğimiz olarak algılanmamalıdır.” denildi.