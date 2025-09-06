5 Kıbrıslı Rum'un yargılandığı iki davadan biri olan; "Askeri Bölgeyi İhlal" suçlamasıyla ilgili Askeri Mahkeme’nin verdiği "13 gün tutukluluk" kararı, Yüksek Mahkeme tarafından hatalı bulunarak bozuldu.

Askeri mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum'dan birinin Akyar geçiş noktasından "kimliğini göstermeden geçtiği" iddiasıyla "gizlice ve izinsiz" geçiş yaptığına, diğerlerinin ise zanlıya yardım ettiğine kanaat getirerek, 13 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir vermişti.

Ancak Yüksek Mahkeme, geçişin “gizlice” yapıldığı iddiasını yeterli delile dayandırmadığına hükmetti.

Oyçokluğuyla alınan kararda, alt mahkemenin adil yargılama ilkesinde hata yaptığı vurgulandı.

Söz konusu karar, zanlıların avukatı tarafından istinafa taşındı.

Dün yüksek mahkeme yargıçları tarafından okunan istinaf kararında, 2 kabul ve 1 ret oyu kapsamında, oyçokluğuyla alt mahkemenin kararını bozdu.

İstinaf kararında, zanlının "gizlice" geçtiği yönündeki iddianın, geçiş noktasındaki sivil hizmet görevlisinin ifadesine dayandırdığı ve bu ifadenin, özgürlüğü engellemeye yeterli olmadığı ifade edildi.

Kararda, zanlının diğer zanlılarla aynı araçta geçiş yaptığı, suça konu olan "gizlice ve saklı şekilde" geçmediği belirtildi.

Kararda, alt mahkemenin kararında hatalı davrandığı, adil yargılanma noktasında mahkemelerin dikkatli olması gerektiği, bu kapsamda zanlıların istinaflarında başarılı oldukları belirtildi.

Alt mahkemenin kararının bozulmasının ardından alınan yeni karar kapsamında zanlıların 200 bin TL nakdi teminat, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise ispatı vücutta bulunmaları şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ancak zanlıların devam eden davaları olması nedeniyle henüz serbest değiller.

Bu konuda çarşamba günkü davanın belirleyici olacağını ifade ediliyor.

Öte yandan “Mülke Tecavüz” ve “Genel Rahatsızlık” suçlamasıyla tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum 5 sanık, dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, duruşmanın 12 Eylül Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.