Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, yollarda tehlikenin sürücüler tarafından yaratıldığını ifade ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün İskele Lefkoşa yolunda Sınırüstü yokuşunda fotoğrafta görüldüğü gibi van aracın önünde giden çekici tarzındaki kamyonetin çok tehlikeli bir şekilde yoluna devam ettiğini kaydederek “Bu kamyonetin arkasında ne bir ışığı var ne bir plakası vardı. Ayrıca üstünde de traktör mü yoksa kamyon kaşası mı vardı anlamadık. Ama tehlikeli bir şekilde sallanmaktaydı” diyerek sitem etti.

Bu kamyoneti tarzı aracın çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, “Kaza bu şekilde meydana gelir. Yani ihmaller zincirleriyle yaşanır” diyerek herkesin yollarda biraz daha duyarlı olması gerektiğini vurguladılar.

Yollarımızın her an için kazaya müsait bir alt yapıya sahip olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, sürücülerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesinin şart olduğunu vurguladılar.