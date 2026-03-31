Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Karpaz sakini vatandaşlarımız, sürekli olarak kullandıkları anayollarda oluşan çukurlardan dolayı araçlarında lastik kalmadığını esas önemlisinin ise can güvenliklerinin olmadığını dile getirerek, gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Bu lastiğin bu durumda olma sebebi sizce nedir? Yollarda canımızın garantisi yok! Mükemmel yollar mı? Çukura düşmeden gidemediğimiz saniye olmuyor!” diyerek, devletin arabanın evraklarına gelince her şeyi tam olmasını istediğini ama karşılığında yapılan hiçbir şey olmadığını ifade ettiler.

“Gerçekten araçlarımıza ödediğimiz vergiler bize bu şekilde dönmemeli. Yazık çok yazık ama yıllardır değişen bir şey yok. Her gün tarlalardayız, yol denmesin artık” diyen vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi lastiğin patlayacak duruma geldiğini bunun nedenin ise düştükleri çukurlar olduğunu yinelediler.