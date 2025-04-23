Değirmenlik bölgesindeki Demirhan'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre 23.04.2025 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, Minareliköy'de Şht Mehmet Emin Caddesi üzerinde, Fırat ATAMTÜRK (E-37) yönetimindeki ZD 122 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır.

Kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Ali MİNNOŞ (E-35) olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fırat ATAMTÜRK ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.