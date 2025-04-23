AKSA 1.LİG 28. HAFTA PANORAMASI

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 28. Haftası cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlanırken, süper Lige çıkmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Mormenekşe, ligde şampiyonluğunu da Çanakkale’yi farklı mağlup ederek ilan etti.

Süper Lige direk yükselecek 2. Takım olmak için ise 4 takımın kıyasıya mücadelesi 29. Haftaya taşındı. 2. Sıradaki K.Kaymaklı zorlu Lapta deplasmanından zor da olsa kazanarak 2.ci sıradaki yerini korudu. A.Kozanköy ise küme düşen Vadili deplasmanından farklı galip ayrılarak takibini sürdürürken, Yeniboğaziçi evinde bölge takımı play-out hattındaki Maraş’ı farklı yendi. 5. sıradaki Türk Ocağı takımı ise zorlu Hamitköy deplasmanından galibiyetle dönerek takibini sürdürdü.

Play-off hattında olan Binatlı takımı ise konuk ettiği Düzkaya ile golsüz berabere kalarak haftalar sonra puan kaybetti ancak play-off hattı içinde kaldı.

İkinci devrenin çıkış yakalayan takımlarından S. Geçitkale konuk ettiği Yalova takımını farklı mağlup ederek iyice rahatlarken, play-off hattına da göz dikti.

Ligde orta sıralarda bulunan takımlardan M.H. Yılmazköy ise konuk ettiği play-out hattındaki N. Dipkarpaz takımını mağlup ederek iyice rahatlarken, Dipkarpaz takımı kötü rüyalar görmeye devam etti.

Birinci Ligin 28. Haftasında oynanan 8 maçın dördünü deplasman takımları kazanırken, üç maçı ise ev sahipleri kazandı bir maç ise berabere tamamlandı.

Oynanan maçlardan sadece Binatlı-Düzkaya maçı golsüz tamamlanırken geriye kalan 7 maçta toplam 33 gol atılarak maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Vadili – Kozanköy ve Çanakkale – Mormenekşe maçları 0 – 7’lik skorlarla tamamlanarak haftanın en farklı skorlu maçları oldular.

Gol krallığı yarışında açık ara önde olan K.Kaymaklı futbolcusu İlyas Yılmaz bu hafta da 2 gol atarak gol sayısını 42 yaparken, en yakın takipçisi Yalova’dan Yiğitcan Ayaz haftayı golsüz kapatarak 20 golde kaldı.

Bu haftaki maçlarda toplam 33 sarı kart gösterilirken, dörtte kırmız kart gösterilerek, belki de tüm sezonun en fazla kırmızı kartlı haftası oldu.

Haftanın Takımı: K.Kaymaklı

Süper Lige geri dönmek isteyen K.Kaymaklı 2.sıradaki yerini korumak için çıktığı Lapta deplasmanında iki önemli eksiğine rağmen mutlak puana ihtiyacı olan rakibi Lapta’!yı mağlup etmeyi başararak önemli bir virajı kazasız atlatarak haftanın takımı olmayı hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Asrın Sönmez (Türk Ocağı)

Süper Lig hedefindeki Türk Ocağı takımının play-off hedefindeki Hamitköy deplasmanında aldığı galibiyette takımın ilk golünü atan ve oyunda kaldığı sürece takımına önemli katkı koyan Asrın Sönmez haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Adamı: Bayram Dağgül( T.Ocağı)

Zorlu Hamitköy deplasmanında rakibine karşı takımını iyi motive eden ve rakibini iyi analiz ederek oyunun kontrolünü elinde tutmayı başaran Bayram Dağgül oyuncu değişiklikleriyle de yaptığı hamlelerle maçı kazanmasını bildi.

Haftanın Hakemi: Evren Karademir (Lapta- K.Kaymaklı)

Hedefleri iki ayrı takım Lapta ile K.Kaymaklı arasında oynanan zorlu maçta görev yapan Evren Karademir, gerek verdiği penaltı kararı gerekse maç içindeki doğru düdükleriyle iyi bir maç çıkararak haftanın hakemi oldu

Haftanın Kareası:

Mustafa Talay(Geçitkale), Hasan Kaffaoğlu(Yeniboğaziçi), Burak Koçar(Türk Ocağı), İlyas (K.Kaymaklı)

Haftanın On Biri:

Osman(T.Ocağı), Andreas Gürbağ(Geçitkale), Ali(Yeniboğaziçi), Sertaç(T. Ocağı), Deran(K. Kaymaklı), İlyas(Türk Ocağı), Sercan(Geçitkale),Arda (K.Kaymaklı), Serhat(Yeniboğaziçi), Burak(T. Ocağı), Süleyman (Yılmazköy).

Aksa 1.Lig 28. Hafta sonuçları

Yeniboğaziçi – U. Maraş: 4 - 1

Hamitköy – Türk Ocağı: 0 – 2

Lapta- K. Kaymaklı: 2 – 3

Binatlı – Düzkaya: 0 – 0

Vadili – A. Kozanköy: 0 - 7

Çanakkale – Mormenekşe: 0 – 7

S. Geçitkale – Yalova: 4 – 0

M. Hacıali Yılmazköy – Dipkarpaz: 3 – 0

Aksa 1.Lig 29. Hafta programı

Türk Ocağı – Binatlı

K.Kaymaklı – Hamitköy

Düzkaya – M. H. Yılmazköy

Yalova – Lapta

Mormenekşe – Yeniboğaziçi

U. Maraş – Vadili

N. Dipkarpaz – Çanakkale

A. Kozanköy – S. Geçitkale

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

