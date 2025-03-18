Gazimağusa’da dün sabah meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü.
Kaza, Kaleiçi bölgesinde Yeşildeniz Sokak üzerinde saat 08.20 sıralarında meydana geldi.
64 yaşındaki Aytunç Yağcıoğlu, yönetimindeki RK 841 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Petek Pastanesi önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonucu araç sürücüsü kontrol maksatlı gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu.