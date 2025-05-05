Lefkoşa'da dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, saat 03:30 sıralarında meydana geldi.

31 yaşındaki Ayşe Kanatlı, yönetimindeki VG 981 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, refüje çıkarak 3 adet ağaç ile aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Türkkan Delideniz , Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Kanatlı’nın sol el bileğinde kırık, Türkkan Delideniz’in ise kaburgalarında kırık teşhisiyle yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.