Hindistan’da yaşayan 50 yaşındaki kadının uzun süredir ciddi bir nörolojik rahatsızlıkla mücadele ettiği ve beyninde hasara yol açan bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Doktorlar, durumunun son derece ağır olduğunu belirterek ailesine umut olmadığını söyledi. Bunun üzerine yakınları kadını ambulansla evine götürmeye karar verdi. Ancak yolculuk sırasında yaşanan bir sarsıntı her şeyi değiştirdi.

Ambulansın yoldaki derin bir çukura sert şekilde girmesiyle araç şiddetle sarsıldı. İşte tam o anda, daha önce hiçbir tepki vermeyen kadının tepki vermeye başladığı fark edildi.

Hastanede tekrar yapılan müdahalelerin ardından kadının sağlık durumunda iyileşme görüldü ve bir süre sonra bilinci yerine geldi.

Uzmanlar ise olayın mucize olarak değerlendirilmesine temkinli yaklaşıyor. Gerçek beyin ölümünün geri döndürülemez olduğunu vurgulayan doktorlar, ilk teşhisin hatalı konmuş olabileceğini ya da hastanın koma, bitkisel hayat veya başka bir nörolojik tablo içinde bulunmuş olabileceğini belirtiyor.