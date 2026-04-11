Güney Asya'da, Doğu Himalayalar'ın eteklerinde yer alan, denize kıyısı olmayan küçük bir bağımsız krallık olan Bhutan’da hükümetin başarısı halkın ne kadar gülümsediğiyle ölçülüyor. 1972 yılında Kral IV. Jigme Singye Wangchuck’un "Gayri Safi Milli Mutluluk, Gayri Safi Milli Hasıla’dan daha önemlidir" çıkışıyla başlayan bu serüven, bugün Bhutan’ı dünyanın en huzurlu ve çevreci ülkesi haline getirdi.

DÜNYANIN İLK VE TEK MUTLULUK BAKANLIĞI BURADA

Bhutan’da gerçekten bir "Mutluluk Bakanlığı" (Gayri Safi Milli Mutluluk Komisyonu) bulunuyor. Bu bakanlığın görevi, ülkeye giren her yeni yasanın veya ekonomik yatırımın halkın ruh sağlığına ve mutluluğuna etkisini ölçmek. Nüfus sayımlarında halka "Yaşamınızdan ne kadar memnunsunuz?" diye soruluyor ve alınan cevaplara göre kalkınma politikaları yeniden şekilleniyor. Onlar için refah; sadece cüzdanın dolması değil, psikolojik iyilik hali, zamanın verimli kullanımı ve kültürel canlılık demek.

Bhutan, benzersiz kültürünü korumak için dünyanın geri kalanına "garip" gelebilecek ama ülkeyi ayakta tutan sert yasaklara sahip:

Tütün Yasağı: Bhutan, dünyada tütün satışını ve üretimini tamamen yasaklayan ilk ülkedir. Ülkede sigara satın alamazsınız; getiren turistler ise çok ağır vergiler öder.

Plastik Poşet Yasağı: Çevreyi korumak için plastik poşet kullanımı 1999’dan beri yasak.

Yabancılarla Evlilik: Kral, ülkenin kültürel dokusunu korumak amacıyla yabancılarla evliliğe sıcak bakmıyor ve bu konuda kısıtlayıcı yasalar bulunuyor.

Televizyon ve İnternet: İnanması güç ama Bhutan, dünyaya kapılarını o kadar geç açtı ki, televizyon ve internetle ancak 1999 yılında tanıştı. Dünyada televizyonun girdiği son ülke olma unvanını taşıyorlar.

ORMANLAR ANAYASAL ZORUNLULUK SAYILIYOR

Bhutan, dünyanın karbon negatif tek ülkesi. Yani atmosfere saldığı karbondioksitten çok daha fazlasını geniş ormanlarıyla emiyor. Bunun arkasında ise sarsılmaz bir anayasa maddesi var: Ülke topraklarının en az yüzde 60’ının her zaman ormanla kaplı olması zorunlu. Bugün bu oran %71 seviyesinde ve sürekli artıyor.

TURİSTLERDEN GÜNLÜK 100 DOLAR VERGİ

Bhutan, elini kolunu sallayanın girebildiği bir yer değil. Ülke, "Yüksek değer, düşük etki" prensibini benimsiyor. Turistlerden günlük "Sürdürülebilir Kalkınma Ücreti" adı altında 100 dolar (yaklaşık 3.200 TL) alınıyor. Bu para; halkın ücretsiz eğitimi, ücretsiz sağlık hizmetleri ve çevre koruma projeleri için kullanılıyor.