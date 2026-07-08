Kıbrıs Rum tarafı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a ilişkin "İyi Niyet Misyonu" raporunda Avrupa Birliği’ne (AB) ilişkin usurlara odaklanırken Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada bu unsura vurgu yaptı.

Haravgi ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in "İyi Niyet Misyonu" raporuna ilişkin Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazete, "Lefkoşa Kıbrıs Sorununda Bakışlarını AB’ye Çeviriyor – Başkan Guterres Raporunun AB Boyutunu İşaret Ediyor, UNFICYP Ara Bölge Konusunda Uyarıyor" başlıklı haberinde, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin raporunda yer alan AB’ye ilişkin değerlendirmelere dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Guterres’in raporda değindiği “fırsat penceresinin değerlendirilmesi gerektiği ifadesinin baskıcı takvimlere atıfta bulunduğunu düşünmediğini” belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının “mümkün olması halinde yarın dahi Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü gelişmeler gerçekleşmesini arzuladığını” iddia eden Hristodulidis, Kıbrıs sorununda bu günlerde yaşanan hareketliliğin kendi girişimleriyle de ilişkili olduğunu savundu.

AB’nin sürece daha etkin katılımının gerekli olduğu yönündeki görüşünü yineleyen Hristodulidis, “konuyu seçilmeden önce de gündeme getirdiğini” belirtti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP raporunda yer alan ve "üç Kıbrıslı Rum’un BM askerlerine ateş açtığı" yönündeki ifadeye ilişkin soru üzerine ise, “BM’nin iki taraf arasında her zaman dengeyi bulmaya çalıştığı, bir taraf için olumsuz bir şey yazdıklarında diğer taraf için de yazacak olumsuz bir şey buldukları” yanıtını verdi.

Güven Yaratıcı Önlemler'e (GYÖ) ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Hristodulidis, şu anda GYÖ’lerin değil Kıbrıs sorununun özünün ele alındığını, bunun BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi’nin son ziyaretinde de kendilerine iletildiğini iddia etti.

Öte yandan Alithia gazetesi, "Hristodulidis ve Erhürman Çözümün Anahtarları – Hükümet Guterres’in Net Mesajını Görmezden Gelip AB’ye Değinilmesini Kutluyor – Guterres Ara Bölgedeki İhlaller Konusunda Sorumluluğu Dağıtıyor – Özellikle Sert Bir Dil Kullandı" başlıklarıyla yayımladığı haberlerinde, Guterres’in hem İyi Niyet Misyonu hem de UNFICYP raporlarından bölümlere yer verdi.