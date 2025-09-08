KKTC’ye Ocak-Haziran ayları arasındaki altı aylık dönemde hava ve deniz yoluyla gelenlerin sayısında artış var. Verilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Üçüncü Ülke uyruklu yolcu sayısı 1 milyon 140 bin 381 kişi olarak kayıtlara geçti. KKTC uyruklular da katılınca, havadan ve denizden gelenlerin sayısı 1 milyon 315 bin 392 kişiye ulaşıyor.

Turizm Bakanlığı’nın, Polis Genel Müdürlüğü’nden sağladığı verilere göre, KKTC uyruklular hariç ülkemize gelen yolcu sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 16.7 oranında arttı. 2024’te ülkeye hava limanı ve deniz limanlarından giriş yapan yabancı yolcu sayısı 976 bin 604 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Resmi veriler, Türkiye’den gelenlerin sayısında ciddi oranda artış, diğer ülkelerden gelen yabancı sayısında ise düşüş olduğunu gösteriyor.

Ocak-Haziran periyodunda gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcu sayısı 982 bin 021 kişiyle milyon sınırına dayandı. Hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen TC uyruklu yolcu sayısı 2024’e kıyasla yüzde 20.4 oranında arttı. Geçen yıl aynı dönemde 815 bin 809 TC uyruklu yolcu ülkeye giriş yapmıştı.

Türkiye’den gelen ziyaretçilerin 936 bin 662’si ülkenin tek havalimanından, 45 bin 359’u da deniz limanlarından ülkeye giriş yaptı.

“YABANCI” YOLCUDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

KKTC’ye Ocak-Haziran 2025 döneminde hava ve deniz limanlarını kullanarak gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları haricindeki “yabancı yolcu” sayısında yüzde 1.5 oranında düşüş var.

Turizm Planlama Dairesi’nin polis kaynaklarından derlediği verilere göre, altı aylık dönemde ülkeye 158 bin 360 yabancı yolcu gelirken, bu yolcuların 2024 yılının aynı dönemine kıyasla 2 bin 435 kişi daha az olduğu hesaplandı.

2025 yılının ilk yarısında, hava ve deniz yolunu kullanarak ülkeye gelen KKTC vatandaşlarının sayısında ise yüzde 19.2’lik artış var. 2024’ün ilk yarısında 146 bin 846 kişi düzeyinde olan KKTC vatandaşlarının sayısı, bu yıl 175 bin 011’e ulaştı.