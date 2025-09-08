KKTC’ye işlemek için gelen ve üç aydır kaçağa düşen Mehmet Başak, çaresiz kalınca polise sığındı. Girne Polis Müdürlüğüne giderek Türkiye’ye gönderilme talebinde bulunan Başak, aylardır sokaklarda kalıyor. İhraç işlemleri için tutuklanan zanlı önceki gün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Aylardır iş bulma hayali ile sokaklarda kalan Başak, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.40 sıralarında Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye giderek polisten yardım istedi. Yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının 6 Haziran tarihinden bu yana ülkede ikamet izinsiz olduğunu kaydeden polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini zanlı Başak’ın ülkede kaldığı süre içinde herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştıracaklarını belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlının hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirterek bu süre zarfında 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.