KKTC’ye hava ve deniz yolu ile Temmuz’da 230 bin 374, Ağustos’ta 246 bin 656 ve Eylül’de 270 bin 429 yolcu geldi.

2025 yılı üçüncü çeyreğinde gelen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,2 artış gösterdi.

2025 yılı üçüncü çeyreğinde gelen yolcuların 634 bin 344’ünün Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve 113 bin 115’i ise üçüncü ülkelerden geldi.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde, kara kapılarından ülkeye giren KKTC uyruklular hariç kişi sayısı 1 milyon 364 bin 71 iken 2025 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 8,89 gerileyerek 1 milyon 242 bin 778’e düştü.

2025 yılı üçüncü çeyreğinde KKTC vatandaşlarının kara kapılarından çıkış sayısı 2024 yılı aynı dönemine göre yüzde 17,4 artış göstererek 830 bin 635’e çıktı.