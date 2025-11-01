Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'den KKTC'ye gelen ziyaretçi sayısında son yıllarda artış olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferlerinin başladığını anımsatan Ataoğlu, ilk seferin 9 Nisan'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Lefkoşa Havalimanı arasında yapıldığını hatırlattı.

Çalışmaların olumlu neticelerini aldıklarını dile getiren Ataoğlu, geçen yıl 1 Ocak - 30 Eylül tarihlerinde KKTC'yi hava ve deniz yolu ile ziyaret eden misafir sayısı 1 milyon 588 bin 304 iken, bu sayının bu yıl aynı dönemde yüzde 18,9 artışla 1 milyon 887 bin 840'a çıktığını kaydetti.

KKTC'ye Türkiye'den gelen misafirlerde de yüzde 22,2 oranında bir artış gerçekleştiğine değinen Ataoğlu, Türkiye'den geçen yıl 9 aylık dönemde 1 milyon 322 bin 808, bu yıl ise aynı dönemde 1 milyon 616 bin 365 ziyaretçinin ülkelerine geldiği bilgisini verdi.