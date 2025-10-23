Kuzey Kıbrıs turizmi 2025 yılında da büyük oranda hayal kırıklığı yaşarken, Güney Kıbrıs’a turist yağmaya devam ediyor. Ocak-Eylül 2025 döneminde Güney’e gelen turist sayısı geçen yıla kıyasla 337 bin kişi (%10.3) artarak 3 milyon 604 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 2024’te turist sayısı 3 milyon 268 bin olarak açıklanmıştı. Aynı dönemde KKTC’ye hava ve deniz limanlarından gelen 1 milyon 617 bin 411 ziyaretçinin sadece 901 bin 495’i otellerde konakladı. Kıbrıs’ın Güneyine gelen yabancıların %85’i “tatil” için geldiğini söylerken, Kuzeyine gelenlerin %55’inin “gerçek turist” statüsü taşıdığı hesaplandı.

EYLÜL’DE YENİ REKOR

Güney Kıbrıs’a Eylül ayında gelen turist sayısının yeni rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Politis gazetesi Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere dayanarak Eylül 2025 itibarıyla turist sayısının, Eylül 2024’e göre %12 artış göstererek 509 bin 463’ten 570 bin 635’e ulaştığını yazdı. Geçen ay en fazla turistin Birleşik Krallık’tan geldiğini yazan gazete, turistlerin %31.4’ünü (179 bin 293) İngiliz turistlerin oluşturduğunu belirtti. Habere göre Birleşik Krallık’ı, %14 ile İsrail; %7.9 ile Polonya; %6.0 ile Almanya; %3.6 ile İsveç; %3.1 ile Romanya ve %3 ile Yunanistan takip etti.

KKTC’NİN ACI GERÇEĞİ

KKTC Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, ülkeyi ziyaret eden her 100 yabancı uyruklunun 55’inin (%55.7) otellerde konakladığını gösteriyor. Bu oran 2024’ün aynı döneminde %60.2 idi. Gelen kişi sayısında 251 bin kişiden fazla (%18.4) artış olmasına rağmen, turist statüsüyle gelenlerin sayısı sadece 78 bin kişi (%9.6) arttı. Ziyaretçilerin 715 bin 916’sı kendi statüsü kapsamında ülkede konaklarken, bu gerçek, otellerin doluluk oranlarına da yansıdı. Otellerin sekiz aylık ortalama doluluk oranı geçen yıla kıyasla gerileyerek %43.6’dan %43.2 seviyesine indi.