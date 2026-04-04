13 Mart 2026 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda bir toprak yol üzerinde, seyir halinde olan plakası ve sürücüsü meçhul bir araçtan dışarıya şüpheli bir paket atıldı. Bahse konu pakette yapılan incelemede, paket içerisinde yaklaşık (400) gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-37) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.