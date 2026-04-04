16 Mart 2026 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, daha önceden işlemiş olduğu bir suçtan dolayı aranmakta olan zanlı C.C.(E-48) tespit edilerek tutuklandı. Bahse konu şahsın üzerinde ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam (7) adet kağıt parçası ile bir miktar metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam etmektedir.