2025 yılının ilk saatlerinde başlayan zam sağanağı devam ediyor

Ehliyet başta olmak üzere harçlara yapılan zamların ardından seyrüsefer harcının da enflasyonun üzerinde zamlandığı ortaya çıktı.

TOPLANAMAYAN VERGİLER HALKA

Araçların yolda gitmesi amacıyla ödenen seyrüsefer harcı (yol vergisi) astronomik oranda artırılarak, birçok vatandaşın ödemekte çok zorlanacağı bir miktara çıkarıldı.

Bir yandan “doğrudan ödenmesi gereken vergilere af sağlanırken” diğer taraftan zengin-yoksul ayrımı gözetmeden herkesin ödediği “dolaylı vergilere” enflasyonun da üzerinde astronomik oranlarda zamlar yağdırılması, halk arasında tepkiyle karşılandı.

Yasa gücünde kararname ile “vergi affı” çıkarıp, itiraz edilmiş ve itirazı da sonuçlanmamış yani sonucu belli olmayan vergi borçlarına 3 Ocak günü af çıkarılması ise “toplanamayan vergilerin halkın çıkarmaya çalışıyorlar” yorumlarına neden oldu.

TEPKİ YAĞIYOR

Yapılan son düzenlemeyle dizel araçlarda 2022’de yıllık 4 bin 285 TL olarak ödenen seyrüsefer harçları iki yılda yüzde%166.97 oranında artırılarak 11 bin 440 TL’ye yükseltildi. Yapılan zammın ardından birçok çevreden “Yol yok, zam var” yorumu geldi. Vatandaşlardan, siyasi ve akademik çevrelere kadar birçok kesimin ciddi tepkisini alan zamlarla ilgili hükümetin yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu. Zam haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada yüzlerce vatandaş tepkilerini sert eleştirilerle dile getirdi. Yüksek harç ücretlerinin halkın alım gücünü daha da zorladığını ifade eden vatandaşlar, bu tür zamların kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir.