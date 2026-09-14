Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde (KTTB) düzenlenen “İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Paneli”nde, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eksiklikler, mevzuat, meslek hastalıkları ve iş kazaları ele alındı.

KTTB’den yapılan açıklamaya göre, Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda yer alan ve Dr. Minel Özen’in moderatörlüğünde iki bölümde gerçekleştirilen panele, akademisyenler ve milletvekilleri katıldı.

- Dalkan: "2026’nın ilk sekiz ayında yedi işçimizi kaybettik"

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, açılış konuşmasında 2025 yılında 164 bin kayıtlı çalışana karşılık 7 emekçinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu oranın OECD ortalamasının yaklaşık üç katı olduğuna işaret etti.

2026 yılının ilk sekiz ayında yedi işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Dalkan, kaybedilen canların sadece birer istatistik olmadığını kaydetti.

Dalkan, yıllardır her siyasi partinin programında yer almasına rağmen İşyeri Hekimliği Sistemi'nin hala kurulamadığını ifade etti.

- Panelistler, iş sağlığı ve güvenliğini ele aldı

Uzmanlar ve akademisyenlerin de kendi başlıklarında sunumlar gerçekleştirdiği panelde, Prof. Dr. Ferdi Tanır, iş sağlığı ve güvenliğinin uluslararası standartlarındaki temel ilkelerine değinirken, Prof. Dr. Yücel Demiral çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin önlenmesinde iş hijyeninin kritik rolünü vurguladı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Dr. Minel Özen ise, KKTC'deki mevcut yasal çerçeveyi ve sahadaki uygulamaları değerlendirdi.

- İş sağlığı ve güvenliği alanında atılması gereken adımlar…

Açıklamada, panel kapsamında yapılan değerlendirmelerde iş sağlığı ve güvenliği alanında atılması gereken adımlar ise, şu başlıklar altında sıralandı:

“Kurumsal ve yasal çerçeve güçlendirilmelidir. İşyeri sağlık hizmetleri gerçek anlamda kurulmalıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları için merkezi kayıt-bildirim sistemi kurulmalıdır. Denetim kapasitesi güçlendirilmelidir. İş sağlığı profesyonellerinin eğitimi ve çalışma güvencesi sağlanmalıdır. Kayıt dışı istihdamla mücadele edilmelidir. Sektörel risklere göre önceliklendirme yapılmalıdır. Güvenlik kültürü toplumun her alanına yayılmalıdır.”

- “Hedefimiz nettir: Sıfır iş cinayeti. Sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı”

Açıklamada, KTTB’nin gelecek dönemde çalışan temsilcileri, işçi sendikaları, işveren örgütleri, akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarının daha geniş katılımıyla yeni bir toplantı düzenleyerek ortak bir yol haritası oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Her iş kazasının önlenebilir bir kazaya, her iş cinayetinin ise önlenebilir bir ölüme dönüşmeden önce durdurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Hedefimiz nettir: Sıfır iş cinayeti. Sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı.” ifadelerine yer verildi.