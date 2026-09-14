Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çocukların yalnızca bilgiyle değil; sevgi, özgüven, sorumluluk ve umutla yetiştiği bir eğitim yılı olmasını temenni etti.

Özçınar yayımladığı mesajda, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza başarı, mutluluk ve güzel anılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum.” dedi.

Bilgiyi sevgiyle buluşturan, çocukların yoluna ışık tutan tüm öğretmenlere emek ve özverileri için teşekkür eden Özçınar, 2026-2027eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen, aile ve eğitim camiasına hayırlı olmasını; sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi.